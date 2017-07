Bruidsmeisjes onthullen de verschrikkelijke eisen van hun bruid: “Ik mocht niet meer naar het huwelijk komen omdat ik te knap was”

Op de populaire app Whisper, waar mensen anoniem hun grootste geheimen kunnen posten, hebben bruidsmeisjes de hallucinante eisen gedeeld van hun ‘bridezilla’. Dat de bruiden stuk voor stuk naar een rimpelloos trouwfeest verlangden met alle aandacht op hen gericht, zorgde steevast voor meedogenloze verzoeken.

“Ze wilde mij van het trouwfeest bannen omdat ze vond dat ik er beter uitzag dan haar. Zij wilde de mooiste persoon op het huwelijk zijn. Dat was echt gek, want ze ziet er zelf prachtig uit.”

“Ze leende het slipje dat ik aanhad omdat ze per ongeluk in het hare had geplast.”

“Ik was het bruidsmeisje van mijn beste vriendin. Omdat het zo’n tien uur rijden is van bij mij thuis tot bij haar, was er iemand anders die hielp met de planning van het huwelijk. Op de ochtend van het huwelijk maakte ze me om 4 uur wakker en vroeg ze me om boeketjes te maken, omdat zij ze was vergeten.”

“Ze vroeg me haar jurk omhoog te houden terwijl ze een tampon inbracht.”

“Ik moest mijn tatoeages bedekken omdat mensen er aanstoot aan zouden kunnen nemen. Terwijl zij diegene was die een mouwloos kleedje had uitgekozen met een laag uitgesneden rug.”

“Ze vroeg mij om een borstverkleining te ondergaan zodat ik in dezelfde jurk zou passen als de rest van het ‘kleineborstencomité’.”

“Ik hoorde de bruid een ander bruidsmeisje - dat net bevallen was - vragen om ‘even serieus te worden en wat kilo’s af te vallen voor het huwelijk’.”

“Ze wist dat ik met mijn toenmalige echtgenoot het plan had om nog een kind te krijgen. Dus vertelde ze mij dat ik pas zwanger mocht worden na de trouw. De avond van het huwelijk raakte ik zwanger, haha.”

“Ik had mijn schoenen nog niet gekocht op het moment dat we de jurken pasten, dus ‘ontsloeg’ ze mij als bruidsmeisje. In plaats van mij gewoon de schoenen van een ander bruidsmeisje te laten lenen tijdens het passen, zodat ik de mijne kon kopen op een moment dat ik er het geld voor had. Bij mij zal zoiets niet gebeuren, wanneer ik trouw.”

“Ik mocht me niet verloven en mocht niet trouwen voor haar huwelijk. Maar ik zei ‘nee’. Haar intussen drie jaar lange verloving blijft maar duren, dus ben ik nu al bijna een jaar met haar broer getrouwd.”

“Mijn zus wil dat ik mijn haar rood verf - terwijl dat nochtans al van nature rood is. Ze vindt dat het er niet natuurlijk genoeg uitziet. Uiteraard ga ik het doen, het is haar huwelijk, maar het voelt toch wat fout aan.”