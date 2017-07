Erfgenamen van Michael Jackson moeten producer Quincy Jones ruim 9 miljoen dollar

Een rechtbank in Los Angeles heeft de erfgenamen van de overleden popzanger Michael Jackson gelast producer Quincy Jones (84) ruim 9 miljoen dollar te betalen, zo hebben Amerikaanse media overeenstemmend bericht.

Quincy Jones, die ook met de Belgische jazzgrootheid Toots Thielemans heeft gewerkt, eiste van de maatschappij MJJ Productions in oktober 2013 zowat 30 miljoen dollar. MJJ Productions is een van de vehikels die de nalatenschap van Wacko Jacko beheren.

De producer stond mee aan de wieg van het mythische album “Thriller”, alsmede van “Bad” en “Off the Wall”. De samenwerkingscontracten tussen 1978 en 1985 voorzagen volgens Jones hem de mogelijkheid om als eerste eender welke originele opname te mogen herwerken of mixen.

Hij wilde derhalve rechten innen op het gebruik van liedjes van Michael Jackson in de film “This is it” en twee voorstellingen van Cirque de Soleil. “This is it” documenteert de voorbereidingen van de zanger/danser op een serie concerten in Londen in de zomer van 2009 die echter nooit doorgingen vanwege de dood op vijftigjarige leeftijd van Michael Jackson ten gevolge van een overdosis geneesmiddelen.

Het Los Angeles Superior Court kende Jones uiteindelijk 9,4 miljoen dollar toe.

“Dit is niet enkel een zege voor mezelf, maar ook voor de rechten van kunstenaars”, zei de producer in een communiqué.

De erven van Michael Jackson hadden de aanspraken van Jones op slechts 392.000 dollar becijferd en kondigden aan verdere juridische stappen te zetten.

