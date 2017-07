Hevige brand Van Gansewinkel zorgt voor intense geurhinder en rookoverlast

Een hevige brand bij het bedrijf Van Gansewinkel in Luik heeft voor de nodige geurhinder gezorgd. De penetrante stank is tot in het Nederlandse Eijsden en Maastricht merkbaar. Op de E40 en de E25 ondervindt het verkeer heel wat hinder door de dikke rook.

De brand brak iets na middernacht uit. De brandweer is al uren in de weer met de bluswerken, maar verwacht wordt dat het nog een geruime tijd zal duren vooraleer de brand onder controle is. Het vuur zou op een hoop afval uitgebroken zijn.

De brandweer heeft meetploegen ingezet die de rook moeten analyseren. Uit eerste resultaten blijkt dat die niet giftig zou zijn, maar omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

