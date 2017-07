Tank verijdelt aanslag door over auto vol terroristen heen te rijden

De bestuurder van een legertank heeft een aanslag in Egypte voorkomen. Hij greep slim in toen een wagen met vier terroristen en heel wat wapens op een grensovergang kwam afgereden en redde zo heel wat mensenlevens.

Het tafereel speelde zich af aan de bewaakte grensovergang ten noorden van de Sinai in Egypte. Een wagen kwam snel aangereden, maar kon niet door. De bestuurder van een legertank had snel door dat de auto gevuld was met vier terroristen en reed er dan maar overheen. Op bovenstaande beelden is te zien hoe ze nog proberen te vluchten, maar ontkomen konden ze niet.

In de wagen zat ook 100 kilogram aan explosieven, die mee een explosie van formaat opleverden. Helaas overleden daardoor zeven onschuldige burgers, waaronder twee kinderen. “Maar we hebben zeker 50 mensenlevens gered”, zegt een woordvoerder van het leger. “Gebeurtenissen zoals dit sterken ons alleen maar meer in onze overtuiging om de terroristen te verdrijven.”

“Onze gewapende troepen zullen alles blijven opofferen, zelfs levens van onze geliefden, om ons land te beschermen”, besluit hij.