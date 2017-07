De infirmerie: Oase van rust in de binnenstad

Tongeren - Een begijnhof is haast een dorp op zich. Dat ervaren wij ook wanneer we vanaf de weg via een bruggetje over de Jeker - “Kijk, een zwarte zwaan” - een van de smalle straatjes inlopen. De sfeer is haast sereen en je zou vanzelf al minder hard gaan praten. Zelfs op het terras van De Infirmerie gaat het er rustig aan toe.

Op het idyllische pleintje ‘Onder de Linde’ zijn we net te laat om nog even binnen te lopen in het begijnhofmuseum. Dan maar naar onze bestemming: een van de mooiste panden in Tongeren, de ...