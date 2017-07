Vrouw pleit schuldig na verdrinkingsdood van verloofde: “Het voelt goed dat hij er niet meer is”

Lang was het onduidelijk wie er verantwoordelijk was voor de dood van de 46-jarige Vincent Viafore. Zeker was dat hij verdronken was na een ongeval met zijn kajak en dat zowel zijn verloofde als de hulpdiensten te laat waren gekomen om hem te redden. Maar tijdens haar verhoor heeft Angelika Graswald (37) toegegeven dat ze schuldig is. Ze riskeert nu een celstraf.

Vincent Viafore. Foto: REUTERS

Een liefdevol en vreugdevol koppel. Zo werden Vincent Viafore (46) en zijn verloofde Angelika Graswald (37) door hun vrienden en familie omschreven. Ze reisden samen graag de wereld rond en bezochten samen onder andere Letland, het land waaruit de vrouw op 20-jarige leeftijd vertrok om in de VS te gaan wonen en werken als oppas.

Op 19 april liep het helemaal mis toen ze gingen kajakken op de Hudson-rivier in Wappinger, waar de manager in de bouwsector was opgegroeid, en het plots fel begon te waaien. Het bootje van de man kantelde en hij verdween in het woeste water. Zowel zijn verloofde als de hulpdiensten slaagden er niet in om hem te vinden.

Sabotage

Pas in mei werd zijn levenloze lichaam gevonden. Aanvankelijk leken de wind en brute pech de grote boosdoeners, maar na onderzoek van de speurders bleek dat er meer aan de hand was. De kajak was gesaboteerd, want een belangrijke plug ontbrak en een houdertje voor de peddel was losgemaakt.

Angelika Graswald. Foto: REUTERS

Zijn verloofde bleef net na zijn verdwijning buiten schot, maar ze maakte zichzelf verdacht. Zo vonden heel wat mensen het vreemd dat de vrouw die zo wanhopig de hulpdiensten had gebeld op die bewuste dag, enkele dagen later al enthousiast zat te zingen op café en op sociale medie video’s en foto’s postte van de leuke uitjes die ze dan maar op haar eentje ondernam.

Vreemde verhoren

Op 29 april ging ze met enkele agenten terug naar de plaats des onheils en legde ze er bloemen neer. Een dag later werd ze opgepakt. Daar maakte ze zich nog verdachter door tijdens verhoren de ene keer te bevestigen dat ze op de hoogte was van de 250.000 dollar die ze - met dank aan zijn levensverzekeringen - zou krijgen bij zijn overlijden, maar dat even later weer te ontkennen. Haar advocaat probeerde haar nog te redden door te zeggen dat de inspecteurs haar met hun vragen in de val hadden gelokt of te zeggen dat de taalbarrière te groot was. Vergeefse moeite.

Hoe meer ze verhoord werd, hoe meer de vrouw ook begon toe te geven dat de relatie met haar man niet helemaal naar haar zin was. Zo zou ze zich gestoord hebben aan de interesse van haar verloofde in porno en groepseks. Zo erg dat ze toegaf dat ze twijfel voelde toen ze hem zag verdrinken.

Aan het eind van dat verhoor gaf ze het dan maar helemaal toe. “Ik wilde hem dood. Het voelt goed dat hij er niet meer is”, zei ze. In een interview op televisie zei ze dan weer dat ze van hem hield en niets gedaan heeft om hem te doden.

Beschuldigd

De openbaar aanklager beschuldigt Graswald er dan ook van dat ze de kajak van Viafore gesaboteerd heeft, net als zijn peddel. Nadat hij in het water was gevallen, zou ze lang gewacht hebben om de hulpdiensten te bellen en vervolgens haar eigen bootje gekanteld hebben om te laten uitschijnen dat ze hem nog probeerde te redden.

Foto: AP

Schuldig

Graswald wacht het proces niet af en heeft alvast schuldig gepleit voor de dood van haar verloofde. “Maar ze heeft hem niet willen doden”, benadrukt haar advocaat. “Het was een ongeval, maar wel de schuld van mijn cliënte.”

Op 1 november zal Graswald haar straf kennen. Vermoedelijk zal ze veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van tussen 15 maanden en 4 jaar. Maar omdat ze al 27 maanden in de gevangenis zit sinds haar veroordeling, verwacht ze tegen het einde van het jaar al vrij te komen.