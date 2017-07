Donald Trump zorgt opnieuw voor schok: “Transgenders niet welkom in Amerikaanse leger”

Donald Trump trok woensdagochtend (plaatselijke tijd) opnieuw naar Twitter voor een opmerkelijke uitspraak. De president van de Verenigde Staten liet weten dat transgenders niet meer welkom zijn in het Amerikaanse leger en draait hiermee een besluit van voorganger Barack Obama terug.

Trump deed de uitspraak door middel van drie tweets. “Na raadpleging met mijn generaals en militaire deskundigen, wil ik u meedelen dat de regering van de Verenigde Staten geen transgenders zal accepteren of toestaan ??om in eender welke functie in het Amerikaanse leger te dienen.” Transgenders zouden volgens de president ‘te duur in onderhoud’ zijn. “Ons leger moet zich kunnen concentreren op een beslissende en overweldigende overwinning en kan niet belast worden met de enorme medische kosten en ontwrichting die transgenders met zich mee zouden brengen.”

Weg met Obama

Met deze beslissing draait Trump het besluit van voorganger Barack Obama om transgenders wel toe te laten helemaal terug. Zij kregen vanaf oktober 2016 de kans om openlijk in het Amerikaanse leger te dienen, medische zorg te ontvangen én hun geslacht formeel te veranderen in het personeelssysteem van het Pentagon. Toenmalig defensieminister Ashton Carter maakte in juli van vorig jaar bekend dat er ongeveer 2.450 transgenders aan het werk waren bij de militaire dienst.