Bewoners Muizenberg geëvacueerd door verhoogd CO-gehalte

Riemst - Negen bewoners van nabij de Muizenberg in Kanne zijn zonet geëvacueerd naar in de buurt gelegen hotels. De hardnekkige brand die er sinds donderdag woedt heeft voor een te hoog koolstofmonoxide-gehalte gezorgd.

Volgens geoloog Roland Bekekom lijkt de brand in het gangenstelsel van de mergelgrotten in Kanne echter tot z’n einde te komen. “De werkomstandigheden zijn prima en de chauffeur van de steekwagen kan gemakkelijk hooi en stro uit de gangen halen.” Toch is het gevaar niet volledig geweken. “Het probleem is dat door de hitte de mergel is beginnen werken en langs de natuurlijke vlakken in de pilaren naar beneden kan komen. We moeten dus nog opletten met loshangende blokken.”