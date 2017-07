Engelse tweedeklasser Hull City versterkt zich met ex-Anderlechtspeler Ondrej Mazuch

Hull City, dat het afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, heeft woensdag Ondrej Mazuch voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Tsjechische verdediger komt over van Sparta Praag en was de voorbije weken al op proef bij het team van coach Leonid Slutskiy.

De 28-jarige Mazuch brak in 2006 in eigen land door bij zijn opleidingsclub FC Brno. Fiorentina plukte de verdediger weg, maar liet hem na twee seizoenen en nauwelijks twee optredens alweer vertrekken naar Anderlecht. In Brussel ontpopte Mazuch zich tweeëneenhalf seizoen lang als een basisspeler, waarop een transfer naar Dnipro Dnipropetrovsk volgde.

Mazuch’s avontuur in Oekraïne werd echter geen overdonderend succes. Na opnieuw tweeëneenhalf seizoen verliet de Tsjech Dnipro transfervrij en was enkele maanden clubloos. Sparta Praag pikte de viervoudig Tsjechisch international opnieuw op en Mazuch hervond er zijn vorm.