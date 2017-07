Sporting Lokeren strikt jonge Amerikaanse middenvelder

Sporting Lokeren heeft woensdag de komst van de Amerikaan Juan Pablo Torres aangekondigd. De woensdag 18 jaar geworden Torres tekende op Daknam een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een seizoen.

“Het is natuurlijk een enorme stap, op alle vlak”, legde Torres uit. “Maar ik wil het echt waarmaken als voetballer en dan is Europa toch een nuttige stap. Ik doe er alles aan om me zo snel mogelijk aan te passen aan het leven hier in het algemeen en het voetbal in het bijzonder. Ik ben trots dat ik mij nu speler van Sporting Lokeren mag noemen.”

Torres is een Amerikaan met Colombiaanse roots. In april van dit jaar kwam de centrale middenvelder al eens kortstondig testen op Daknam. Omdat die test positief verliep, kreeg hij de kans zich tijdens de voorbije voorbereiding aan te passen aan het Europese niveau.

Sporting Lokeren start de Jupiler Pro League zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge (om 18u00). De wedstrijd wordt beschouwd als een risicowedstrijd en dat maakt dat er op de dag van de wedstrijd geen tickets meer gekocht kunnen worden.