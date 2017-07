Doctor aan de UHasselt zet Hasseltse die verlovingsring op Tomorrowland terugvond in de bloemetjes: “zo’n prachtig gebaar”

Hasselt - Annemie Vlayen uit Oud-Heverlee was dinsdag door het dolle heen toen ze een Facebookpost van de voor haar onbekende Hasseltse Eva Vanvinckenroye zag passeren. Twee dagen voordien was de doctor aan de UHasselt haar verlovingsring verloren op het festival Tomorrowland, maar dankzij Vanvinckenroye kwam ze het prachtige juweel terug op het spoor.

“Please care & share”, zo begint de Facebookpost van de Hasseltse eerlijke vindster. “Ik heb op zondag 23/07 deze trouwring gevonden op Tomorrowland op het B2B-podium op de eerste verdieping buiten op het terras. Er staat een gravering in: Annemie & Kristof 28-12-2014. Gelieve dit bericht te delen, zodat ik de ring terug kan geven aan de eigenares.”

“Het was een vriend van mij die de Facebookpost had opgemerkt”, vertelt Annemie Vlayen. “Ikzelf ben eigenlijk niet zo’n fan van Facebook, maar moet zeggen dat ik nu toch positief verbaasd ben. De post is bijna 7.000 keer gedeeld. Dat is een fantastisch mooie kant van het platform.”

Uiteindelijk bleek het niet om de trouw- maar verlovingsring van de Oud-Heverleese te gaan. Intussen is het koppel al twee jaar getrouwd. “Mijn man Kristof kon er uiteraard niet mee lachen toen ik opmerkte dat mijn ring weg was. Het was het tweede jaar op rij dat ik naar het festival ging. Dit jaar gingen we enkel op zondag. Omstreeks half drie merkte ik plots dat mijn verlovingsring, die iets te groot was, verdwenen was. Op handen en voeten hebben we twee uur zitten zoeken. We zijn alle standjes afgegaan op het B2B-platform. Ik heb ook meteen een mailtje naar ‘lost and found’ gestuurd. Daar kreeg ik een automatische reply dat ze binnen de drie dagen iets lieten weten. De moed zakte me in de schoenen. Ik zag het helemaal niet meer goed komen. Eenmaal thuis ben ik zelf naar posts op Facebook beginnen zoeken.”

Zo kwam Vlayen via een vriend uiteindelijk bij de Hasseltse vindster uit. “Ik heb haar onmiddellijk gecontacteerd omdat ik schrik had dat iemand anders zou beweren de eigenaar van de ring te zijn en ermee weg was. Gelukkig kreeg ik al snel antwoord. Ik heb haar via foto’s aangetoond dat ik wel degelijk de eigenares ben. We zijn nu zelfs vrienden op Facebook geworden. Vandaag (woensdag) ben ik een grote bos bloemen voor haar gaan kopen om haar hartelijk te bedanken, dan kan ik mijn ring ook meteen terug in ontvangst nemen. Ik ben zo gelukkig”, besluit de vrouw.