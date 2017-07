Zo ontsnapt deze slimme peuter uit het huis van oma en opa

De grootmoeder van Archie was wel heel erg verbaasd toen ze haar kleinzoon uit het huis zag kruipen. De jongen vond er namelijk niks beter op dan in de plaats van de deur het hondenluik te gebruiken om naar buiten te gaan.

Dat Archie een sloeber in wording is, kan zijn oma nu al beamen. De deur nemen om naar buiten te gaan? Dat is te gewoontjes voor deze kleine jongen uit Manchester. Terwijl zijn oma en opa niet meer bijkomen van het lachen, kruipt de peuter door het hondenluik. “Archie! Kom nu terug! Archie!”, klinkt het. Maar daar heeft Archie geen oren naar.