Seks net zo belangrijk voor oudere vrouwen als voor jonge dames

Op seks en seksueel genot staat geen maximumleeftijd. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zwart op wit neergeschreven na een klacht van de Portugese Maria Morais. Die had geen schadevergoeding gekregen van de rechters uit haar land, nadat een vaginale ingreep verkeerd afliep.

Maria Morais was vijftig, toen ze een operatie onderging in een ziekenhuis in Lissabon. De bedoeling was dat de artsen verschillende klieren uit haar vaginawand zouden verwijderen, maar dat liep anders af dan gepland. Haar schaamzenuw werd beschadigd, waardoor ze heel veel pijn kreeg en incontinent werd. De vagina van de vrouw werd gevoelloos en dat was allesbehalve goed voor haar seksleven.

Schadevergoeding voor slecht seksleven!?

Toen ze naar de rechter stapte, om een schadevergoeding te vragen voor haar mentaal en fysiek lijden, kreeg ze al snel gehoor. Maar in 2013 ging het ziekenhuis in beroep, waardoor ze plots een derde minder aan Morais moesten betalen. De reden? Morais had “al” 2 kinderen en was “al” op middelbare leeftijd, waardoor seks dus “minder relevant en belangrijk” was dan op jongere leeftijd, zo motiveerde het hof van beroep haar beslissing.

De motivering van de twee mannelijke rechters en één vrouwelijke rechter, allen boven de 50, veroorzaakte een schokgolf van verontwaardiging in Portugal. Eén parlementslid had het over “de rechtspraak van de taliban” en ook Morais besloot naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te trekken, omdat ze vond dat ze gediscrimineerd werd voor haar leeftijd.

Mannen

Het Hof geeft haar nu dus gelijk. “De beslissing van het Portugese hof van beroep gaat voorbij aan het fysieke en psychologische belang van seksualiteit voor de zelfontplooiing van vrouwen en aan andere dimensies van de seksualiteit van hun seksualiteit. Hun standpunt bewijst dat ze vooroordelen hebben”, zegt het EHRM.

Ook diepte het EHRM twee zaken uit het verleden op, waarin twee mannen die door een medische blunder problemen hadden in hun seksleven ook een schadevergoeding kregen. Toen hielden de Portugese rechters geen rekening met hun leeftijd en het feit of ze al dan niet kinderen hadden.

Morais krijgt nu een schadevergoeding van 3.250 euro en een onkostenvergoeding van 2.460 euro.