Tal van bezoekers Tomorrowland beroofd van smartphones

Verscheidene bezoekers van Tomorrowland zijn vorig weekend op het festivalterrein zelf beroofd van hun smartphone, melden ze zelf op sociale media. De daders slaagden er telkens in om het toestel ongemerkt uit de handtas of broekzak van hun slachtoffers te stelen. “We geven bezoekers de raad mee om dure spullen in de lockers op te bergen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen van het festival.