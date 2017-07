F1-teams kopen geen aandelen van de Formule 1

De F1-teams hebben besloten om geen aandelen te kopen van het bedrijf dat de Formule 1 runt.

Toen Liberty Media zes maanden geleden de Formule 1 overkocht, bood het zo'n 19 miljoen aandelen aan aan de teams tegen een voordelige prijs. Dat aanbod is nu afgelopen maar geen enkel team koos ervoor om te investeren in de Formule 1.

"We gingen actief te werk met alle teams om een gedeelde visie te creëren van de sport wat van grote waarde zou zijn voor alle aandeelhouders", vertelde CEO Chase Carey. "Hoewel het aanbod nu verstreken is, zijn we blij met de gesprekken die we hebben met de teams. Deze gesprekken vragen tijd, maar we respecteren hun openheid naar onze inspanningen om deze sport op lange termijn te laten groeien."

In februari van dit jaar liet Sergio Marchionne, de baas van Ferrari, verstaan enkel te willen investeren in de Formule 1 indien de toekomst van de sport verder gaat dan 2020, wat op dit moment de commerciële overeenkomst is.

"De overeenkomst eindigt in 2020. Ik vind het dan ook niet wijs om een aandeelhouder te worden in een groep waarvan we niet weten wat er na 2020 zal gebeuren", zei Marchionne toen. "Eén van de dingen die ik heb besproken met Chase is duidelijkheid over het tijdperk na 2020. Verder vroeg ik wat Ferrari krijgt als het zich engageert met de activiteiten van de Formule 1. Wanneer daar duidelijkheid over bestaat, dan wordt het voor ons makkelijker om te beslissen of we willen deelnemen in deze onderneming."

Uiteindelijk investeerde Ferrari dus niet, net als de overige F1-teams.

