Een dikke zes weken nadat cdH-voorzitter Benoît Lutgen de PS uit de Waalse regering zette, is er een nieuwe meerderheid. Met de MR, die nu voor het eerst sinds 2000 weer meespeelt op dat niveau. En zonder de PS, die er voor het eerst in 30 jaar uit ligt.

De meerderheid is die naam nauwelijks waardig, want cdH en MR hebben samen één zetel meer dan de oppositie. Dat wordt dus spannend. Zelfs zonder een ex-minister die op bevallen staat. Het eerste parlementslid dat niet meteen zijn zin krijgt, kan zonder veel moeite de boel blokkeren. Dan kan je als minister-president nog zoveel dreigen, roepen en tieren als je wil, wie voor de beslissende stem zorgt, is dan de zonnekoning. Daar kan zelfs president Trump over meepraten. Zelfs een hersentumor is geen excuus om je ziek te melden, kijk maar naar de Amerikaanse senator McCain. Vraag ook maar eens aan burgemeesters die zich aan deze ‘meerderheden’ wagen hoe lastig - en zelfs onmogelijk - het werken is. De meest gangbare oplossing is een malcontent oppositielid of twee doen overlopen. Die lokken ze meestal met wat mandaatjes in de tig structuren die er voorlopig nog altijd zijn. Omkopen dus. Maar die oude truc zullen ze in Namen die niet kunnen toepassen. Zeker niet na al die keren dat Lutgen en Chastel codewoorden als ‘transparantie’ en ‘efficiëntie’ hebben herhaald.

Gelukkig is de eindmeet in zicht. In 2019 zijn het weer verkiezingen en wie weet hoeveel schandalen we tegen dan weer verteerd hebben. Intussen is het natuurlijk ook nog de vraag wat Lutgen met zijn PS-partner in Brussel en in de regering van de Franstalige gemeenschap doet. Daar zitten PS en cdH dus voorlopig nog met elkaar opgescheept. Veel ‘transparant’ en ‘efficiënt’ bestuur zal dit dus niet opleveren.

PS was uiteraard niet mals over het regeerakkoord. De goede dingen - het afschaffen van het kijk- en luistergeld bijvoorbeeld - was namelijk al uitgewerkt door de PS, zo zegt Di Rupo die Lutgen een koekoek noemt. Magnette heeft het over 15 nieuwigheidjes die - in zijn ogen - uiteraard de crisis niet waard waren. Tout ça pour ça, vraagt hij zich af en hij is niet de enige.

Intussen zijn ze in Wallonië zo fel bezig met proper te zijn dat er van al die wasjes toch een paar moeten lukken. We kunnen zeker een paar dingen kopiëren. Over goed bestuur bijvoorbeeld. Dat ‘ideetje’ om in de provincieraad burgemeesters te laten zetelen, is zeker iets wat makkelijk over te nemen is. Net als dat om de diesel tegen 2030 te bannen, ook al vijf jaar eerder dan Vlaanderen. Wallonië gidsland? Wie weet.



REACTIES: DEKERN@HBVL.BE