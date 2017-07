“Voorkomen dat onderdeel van 120 ton begint te tollen”

Door de sterke wind is de tweede van vijf modules voor de verlenging van de skipiste in Snow Valley gisteren niet geïnstalleerd. Wel werd alles in stelling gebracht om vandaag in alle vroegte het compartiment van 118 ton op de pijlerconstructie te plaatsen. “Alleen als het weer het toelaat, want we nemen met dit gewicht op dergelijke hoogte geen enkel risico”, stelt constructiebouwer Altez.