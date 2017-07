“Later kappen is niet mogelijk”

Op het bosleerpad in Lozen zijn er heel wat bomen gekapt. “Boskap moet gebeuren, maar het tijdstip is ongelukkig. Een sperwer heeft zijn nest met broedsel in de kapzone”, zegt natuurliefhebber Jacky Vangeneugden. ANB ontkracht die visie. “Nu is het beste moment om te kappen. Later op het jaar is kappen in dit kletsnatte gebied geen optie”, zegt Koen Thijs, regiobeheerder Natuur en Bos NO-Limburg.