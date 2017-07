Café Posthof in de Keinkesstraat in Kolderbos blijft nog zeker tot 20 september gesloten. Dat heeft het schepencollege van Genk beslist. De maatregel komt er na een reeks klachten over geluidshinder en nachtlawaai. Na die periode moet de zaak zich nog eens zes maanden lang houden aan een sluitingsuur.