Voetbalclub Sporting Hasselt heeft een bouwvergunning op zak voor een nieuwe tribune, ondanks een reeks bezwaarschriften die de directe buren in de Alverbergstraat hadden ingediend. De buren beraden zich nog over een eventueel beroep. Sporting wil echter snel van start met de bouwwerken. “Nog komend seizoen willen we de nieuwe tribune en kleedkamers gaan gebruiken”, zegt voorzitter Bart Casters.