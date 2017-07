Kinrooi - Altijd gezellig hier aan de Maasplassen en zeker op een mooie zomerdag. Er zijn verschillende zaken die met graagte dagjesmensen ontvangen, maar ’t Tegelhuuske lijkt ons toch met stip de mooiste locatie te hebben.

We parkeren onze auto op de ruime parking die wordt aangegeven. Dat we nog bijna een kilometer langs het water moeten wandelen om op onze bestemming aan te komen is niet bepaald een straf. De parkeerplaatsen ...