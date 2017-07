Plopsa investeert 7,5 miljoen in Duits pretpark

Brussel - Plopsa investeert 7,5 miljoen euro in zijn pretpark in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het gaat er een nieuwe indoorzone van 5.000 vierkante meter bouwen, de grootste investering in het Holiday Park tot nu toe, zo meldt de groep dinsdag. Sinds Plopsa het Holiday Park in 2010 overnam, investeerde de groep naar eigen zeggen al meer dan 50 miljoen in het pretpark.

De nieuwe overdekte zone zal “Holiday Indoor” heten en zeven attracties en een theater met een capaciteit van 500 personen bevatten. In de zomer van 2018 zou ze de deuren moeten openen. Met de investering wil Plopsa in het pretpark in de plaats Haßloch een “uitgebreid attractieaanbod voor ieder weertype” bieden.

Plopsa plant overigens nog bijkomende investeringen in het Holiday Park. “Naar het voorbeeld van Plopsaland De Panne zullen we er de komende jaren sterk investeren en uitbreiden. Zo willen we, na de realisatie van de indoorzone, ons masterplan in de nabije toekomst vervolledigen met de bouw van een waterpark dat grenst aan het park”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof.

De Plopsa Group telt nu in totaal vijf themaparken en een waterpark verspreid over België, Nederland en Duitsland. In Polen zet het de eerste stappen met de bouw van “Holiday Park Kownaty”.

