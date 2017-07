Zwitserland schrijft internationaal aanhoudingsbevel uit tegen man met kettingzaag

Zwitserland heeft dinsdag een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven tegen de 51-jarige man die maandag in Schaffhausen mensen had verwond met een kettingzaag. De verdachte is meer dan 24 uur na de aanval nog altijd op de vlucht.

De verdachte, Franz Wrousis, had in het oude stadsgedeelte van Schauffhausen, in het noorden van Zwitserland, om een nog onbekende reden mensen aangevallen in een kantoor van de ziekteverzekeringsmaatschappij CSS.

Eén werknemer raakte daarbij ernstig gewond. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Een andere medewerker liep slechts lichte verwondingen op. Daarnaast bevonden zich nog twee klanten in shocktoestand. Een derde klant liep verwondingen op bij de paniek die volgde op de aanval, zo verduidelijkt de politie dinsdag.

In een poging om de dader te vatten, heeft de politie intussen twee nieuwe foto’s van de verdachte verspreid. Tot nu toe kon enkel de wagen van de aanvaller worden teruggevonden.

(belga)