Sexy zoals de wereldsterren? Dat is niet zo gemakkelijk

De naam van de Australische comédienne Celeste Barber doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar ze verscheen al meerdere keren in de media omdat ze beroemde vrouwen op haar eigen, onverbloemde manier na-aapt. In haar lijstje: Jennifer Lopez die een oogmassage krijgt van een van haar kinderen en Kim Kardashian die stijlvol met haar gezin poseert. Maar de vrouw krijgt er maar niet genoeg van en waagde zich nu ook aan - zeer geslaagde - parodieën van onder meer Céline Dion op een boot, Kylie Jenner in een T-shirt en Beyoné met een kip en haar tweeling. En die vallen in de smaak: 2 miljoen mensen volgen haar capriolen op Instagram.

Model Emily Ratajkowski

Zangeres Katy Perry

Zangeres Selena Gomez

Topmodel Alessandra Ambrosio

Zangeres Beyoncé

Zangeres Rihanna

Realityster Kylie Jenner

Topmodel Kendall Jenner

Topmodel Lily Aldrigde

Zangeres Céline Dion

Lady Gaga

Khloe Kardashian

Instagramfenomeen Gigi Gorgeous