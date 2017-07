Aanhouding Alexandru C. met een maand verlengd

In de zaak van de moord op Sofie Muylle is de aanhouding van de 23-jarige Roemeense verdachte met een maand verlengd. De verdediging drong niet aan op de vrijlating van Alexandru C., die bereid is om mee te werken met het onderzoek.

Normaal had Alexandru C. al eerder voor de raadkamer moeten verschijnen, maar de verdediging vroeg uitstel om het dossier grondiger voor te kunnen bereiden. Ook raakte al eerder bekend dat het DNA van de verdachte overeenstemt met de sporen op het lichaam van Sofie Muylle.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Mogelijk is ze ook misbruikt geweest omdat er sperma gevonden werd.

Na enige tijd kwamen de speurders de Roemeen Alexandru C. op het spoor, hij werd uiteindelijk op 26 juni opgepakt in zijn thuisland in het kader van Europees aanhoudingsbevel. Uit foto’s op zijn Facebookprofiel blijkt alleszins dat hij een gelijkaardige blauwe jas bezit. In de maanden voor en na de moord verbleef hij ook duidelijk in Knokke-Heist.