“Trust the horse!” Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het paard onder mijn zadel glijdt met zijn hoeven over de gladde rotsen in de Lesothaanse bergen. Maar eenmaal op het plateau rent het de longen uit zijn lijf. Alsof het net als zijn ruiter opgelucht is dat het niet in de ravijn is gekukeld.

Lesotho dus. De laatste keer dat er iets over het Afrikaanse landje in deze krant verscheen, dateert alweer van 2009, het handvol sportberichten over de Africa Cup niet meegerekend. Lesotho is volledig ...