Michael Kors betaalt 1 miljard euro voor Jimmy Choo

Jimmy Choo, maker van dure schoenen en modeaccessoires, heeft een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse branchegenoot Michael Kors betaalt 896 miljoen pond (1 miljard euro) voor het Britse modemerk dat zichzelf eerder dit jaar in de etalage zette. De raden van bestuur van beide bedrijven zetten het licht al op groen.

Jimmy Choo werd in 2011 overgenomen door investeerder JAB Holding voor meer dan 500 miljoen pond. Het modemerk maakte in het najaar van 2014 zijn debuut op de aandelenmarkt in Londen, maar JAB behield een meerderheidsbelang met 68 procent van de aandelen.

JAB, dat onder meer eigenaar is van koffiemerk Douwe Egberts, wilde overigens niet alleen af van het luxemerk Jimmy Choo. Ook het Zwitserse merk Bally werd door de investeerder in de etalage gezet. JAB wil zich richten op zijn groeiende koffie- en broodjesactiviteiten. De investeerder maakte in april bekend de Amerikaanse uitbater van broodjeszaken Panera Bread over te nemen. Ook bezit JAB merken als Keurig Green Mountain, Krispy Kreme Doughnuts en Peet’s Coffee & Tea.