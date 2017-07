Dekzeilen aan ingangen van grotten in Kanne verminderen rookoverlast

Riemst - De dekzeilen die de brandweer maandag aanbracht aan de ingangen van de mergelgrotten langs de Muizenberg in Kanne (Riemst), hebben een gunstig effect op de rookoverlast voor de directe omgeving. Sinds donderdag woedt er in het gangenstelsel een hardnekkige brand in 800 kubieke meter hooi. Dinsdag wordt verder overleg gepleegd over de brandbestrijding. Een mogelijke optie is het hooi en stro naar buiten te transporteren, uit elkaar te trekken en te blussen.

Het blussen in de grotten is te gevaarlijk voor de brandweermannen, omdat stukken mergel loskomen en naar beneden vallen. Maandag ging een groevespecialist met enkele leden van de brandweer het gangenstelsel verkennen. “De verkenning heeft het beeld opgeleverd dat de pilaren in de grot dusdanig stabiel zijn dat totale instorting niet aan de orde is. Het risico op vallende brokstukken is wel aanwezig. Het gaat hierbij om brokstukken met een gewicht tussen de 1 en 500 kilo”, zei burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst dinsdag.

Er wordt bekeken of het hooi en stro naar buiten kan worden gebracht op een manier waarbij het risico voor de hulpverleners zo klein mogelijk wordt gehouden.

De voorbije dagen veroorzaakte vooral de rook overlast voor de directe omwonenden in Kanne. Er worden voortdurend metingen naar de luchtkwaliteit uitgevoerd en de resultaten lagen altijd binnen de toegestane normen.