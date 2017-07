Uitzonderlijke maatregel: Vaticaan legt zijn fonteinen stil wegens droogte

De zowat honderd fonteinen in Vaticaanstad worden stilgelegd als gevolg van de aanhoudende droogte in Italië. Dat heeft Radio Vaticaan meegedeeld. Het is wellicht pas de eerste keer dat het Vaticaan tot die maatregel overgaat.

Zowel de fonteinen op het Sint-Pietersplein als die in de Vaticaanse tuinen worden drooggelegd. Volgens Radio Vaticaan is die maatregel in overeenstemming met de leer van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’ (2015), waarin aandacht wordt besteed aan het milieu. In het document wordt ook verspilling veroordeeld en het belang van zuiver drinkwater benadrukt.

Foto: AFP

De eerste fonteinen werden maandag al uitgeschakeld, zo melden verschillende internationale media. Vermoedelijk zal het nog enkele dagen duren voordat de maatregel volledig is doorgevoerd.

Het is wellicht de eerste keer dat het Vaticaan beslist om al zijn fonteinen droog te leggen. Greg Burke, de woordvoerder van paus Franciscus, zegt dat niemand zich kan herinneren dat die maatregel al eerder werd genomen.

Nog volgens Burke toont het Vaticaan zich op die manier solidair met Rome. De Italiaanse hoofdstad kampt al even met een watertekort door een uitzonderlijke droogte, in combinatie met een hittegolf. De lokale overheid overweegt om de inwoners van Rome op waterrantsoen te zetten. Ook verschillende andere regio’s in Italië worden door droogte getroffen.

Foto: AFP