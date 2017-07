De 22-jarige Lode Ruys uit Geel mag zijn beschermengel uitgebreid bedanken. Toen hij op Tomorrowland bewusteloos raakte door hartproblemen, merkte een Australische verpleegster de precaire situatie op. Ze begon hem meteen te reanimeren, waardoor hij het vandaag nog kan navertellen. “Het enige wat ik me herinner is dat we een tent zijn binnengegaan”, zegt Ruys in Gazet van Antwerpen.