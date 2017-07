Bekende fastfoodketen verkoopt peperdure hamburger met maar één bizar ingrediënt

KFC, de Amerikaanse fastfoodketen die vooral bekend is voor zijn gerechten met kip, heeft zonet een unieke burger verkocht voor 20.000 dollar. Het gaat om de Space Sandwich die gemodelleerd is naar hun bekende Zinger-burger en die helemaal bestaat uit meteoriet.

Een bizarre publiciteitsstunt of niet? Kentucky Fried Chicken maakt alvast via Twitter bekend dat het zijn 'one of a kind' Space Sandwich heeft verkocht en dat voor de aardige som van 20.000 dollar (ongeveer 17.000 euro). De hamburger maakt deel uit van een limited collection die KFC lanceerde. Daartussen vind je niet alleen kledingstukken terug, maar dus ook deze unieke hamburger die door het Amerikaanse creatieve agentschap Wieden + Kennedy van een stuk meteoriet werd gemaakt.

Niet eetbaar dus die burger en dus werd het exemplaar gekocht door een koppel veganisten. Naar verluidt zou de vrouw in kwestie vroeger - voor ze besloot niet langer vlees te willen eten - grote fan geweest zijn van de burger en heeft ze er nu wel een leuk aandeken voor op de kast bij.