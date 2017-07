Stille waters in Limburg zet wateractiviteiten in de kijker

Genk - De campagne Stille waters in Limburg ging dit voorjaar van start en zette 40 wateractiviteiten van de provincie Limburg en haar natuurpartners in de kijker. De activiteiten trokken meer dan 3.000 liefhebbers. Wie de 40 wateractiviteiten mee promootte, maakte kans om een leuke prijs te winnen. Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur, overhandigde op 19 juli de hoofdprijs persoonlijk aan Daniëlle Schrooten.

Poelen, vennen en vijvers zijn stilstaande waters, stille waters. Ze zijn van groot belang voor mens en dier. Er is geen leven zonder water. “Stille waters zijn belangrijk, en daarom liet ik een campagne uitwerken die zo veel mogelijk Limburgers met water in contact moet brengen”, vertelt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. “In 2017 en 2018 staan nog talrijke initiatieven op het vlak van educatie, sensibilisatie en onderzoek op het programma. Ik denk bijvoorbeeld aan een onderzoek dat de Limburgse waterelementen en hun kwaliteit in kaart moet brengen en verbeteren. Dit opzet is uniek omdat wetenschappers, burgers en scholen samen aan het initiatief werken. En voor het basisonderwijs komen er reddingsteams in scholen die waterdiertjes niet alleen redden, maar ook zorgen voor een goede leefomgeving.”

Stille waters in Limburg startte dit voorjaar met een eerste reeks van toffe en laagdrempelige wateractiviteiten. Zo’n 40 wandelingen, evenementen, doe-activiteiten en vormingen van het Provinciaal Natuurcentrum en verschillende Limburgse natuurorganisaties werden met succes in de kijker gezet. Meer dan 3.000 liefhebbers vonden hun weg naar het water. “Daar zaten enkele grote evenementen bij als de Molendag en de opening van De Molenbeemd of de wandelroute in Thiewinkel”, vertelt Vandenhove. “Maar je ziet toch duidelijk dat water mensen fascineert.”

De 40 wateractiviteiten kregen een eigen promotiefilmpje met ‘Gust Vandeplas en z’n passie voor kalenders in de hoofdrol’. Ook dat was een succes. Maar liefst 28.000 personen bekeken de video. Limburgers die de 40 wateracties en het filmpje mee promootten door de Facebookpagina van het Provinciaal Natuurcentrum te liken en het programma te promoten via het eigen sociaal netwerk, maakten een kans om een leuke prijs te winnen. De winnaars zijn ondertussen bekend. Danielle Schrooten won de hoofdprijs: een overnachting op een kampeervlot met ontbijt aan Maascentrum De Wissen in Dilsen-Stokkem. Liesbeth Hendrickx, Ruben Boesmans, Cindy Bex en Ludo Willems wonnen elk een tocht met fluiterbootjes.

Danielle kreeg haar prijs op 19 juli persoonlijk overhandigd door Ludwig Vandenhove. Ze was heel blij met haar prijs: “Een echte verrassing! We hadden het er al eens over gehad om dat met de kinderen te doen. We zijn echt nieuwsgierig. De lichtjes zijn al gekocht en de gezelschapspelen liggen al klaar.”