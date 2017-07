De Watergroep reageert: “Terugbetalen waarborg niet zo simpel”

Volgens De Watergroep is het problematisch om de ruim 3,6 miljoen euro terug te betalen die klanten als waarborg bij de plaatsing van watermeters hebben betaald.

Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) kaartte maandag in Het Belang van Limburg aan dat het drinkwaterbedrijf die waarborgen plus intresten moet terugbetalen aan zijn abonnees. “Maar deze waarborg werd geïnd van 1950 tot 1993, in het pre-informaticatijdperk. Toen was er nog geen sprake van centrale databanken met klantengegevens. We hebben jammer genoeg geen register van alle waarborgen”, reageert woordvoerster Kathleen De Schepper, die bevestigt dat klanten mits het voorleggen van de kwitantie hun geld kunnen terugkrijgen.

De Watergroep zal het bedrag “inzetten ten bate van klanten door een verhoogd investeringsritme aan te houden zonder tariefverhoging”.