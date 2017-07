Nazi-schat gevonden ter waarde van 100 miljoen in een schip dat Hitler bewust liet zinken

Enkele Britse schattenjagers hebben een Duits scheepswrak gevonden dat een enorme hoeveelheid goud en andere waardevolle metalen in zijn ruim had liggen. De buit uit de SS Minden, een schip van de Nazi’s, zou maar liefst 100 miljoen euro waard kunnen zijn.

De SS Minden ligt al meer dan 88 jaar onder water. Niet na één of ander gevecht of ongeval, maar na de uitdrukkelijke wens van Hitler zelf. De crew zou in 1939, vlak voor de start van de Tweede Wereldoorlog, een bevel hebben gekregen om het oorlogsschip te doen zinken, toen het gespot was door de Britten. Daarmee wou Hitler voorkomen dat de buit in handen viel van de Britten, wat nu 88 jaar later toch nog gebeurt.

De SS Minden vertrok op 6 september 1939 van Duitsland naar Brazilië. Op 24 september eindigde het schip al op de bodem van de zee. Foto: Creative Commons

In het ruim blijkt een grote hoeveelheid aan metaal te zitten. Volgens de schattenjagers zou er maar liefst vier ton waardevol materiaal te vinden zijn in het schip. Sommige bronnen suggereren zelfs dat er goud aanwezig zou zijn, omdat de groep wel heel veel investeert om het materiaal tot aan het wateroppervlak te krijgen. De waarde van zo’n schat zou kunnen oplopen tot meer dan 100 miljoen euro.

Buiten binnenhalen!?

De Advanced Marine Services konden het schip vinden net voor de kust van IJsland. Zij hebben nu een aanvraag ingediend bij de regering om de buit mee naar hun eigen land te mogen nemen, omdat zij vinden dat die aan de eerlijke vinder toebehoort. Maar dat zou wel eens lastiger kunnen zijn dan ze denken. Volgens Georg Lárusson, het hoofd van de IJslandse kustwacht, hadden de schattenjagers immers geen toestemming om te duiken op die plaats.