Man (59) had meermaals seks met koe, veroordeeld tot voorwaardelijke geldboete

In Zwitserland is een 59-jarige man veroordeeld voor meer meervoudige dierenmishandeling. De Kosovaar drong verschillende keren een koeienstal binnen om er vervolgens seks te hebben met een jong rund. De man kwam er vanaf met een voorwaardelijke geldboete, maar moet wel de gerechtskosten betalen.

De vreemde voorvallen vonden plaats op een boerderij in het district See-Gaster, in het noorden van Zwitserland. Op camerabeelden werd vastgelegd hoe de 59-jarige Kosovaar, die in de regio woont, tot drie maal toe inbrak in de stal en seks had met een jong rund. Hij koos telkens hetzelfde dier, omdat het niet bewoog. Tijdens het proces toonde de man berouw. Hij liet weten niet te begrijpen hoe het had kunnen gebeuren. “Het is zeer moeilijk voor mij, om dat nu te horen. Ik ben woedend op mezelf. Ja, ik heb het gedaan.”

De 59-jarige werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van omgerekend ruim 10.000 euro, meldt Tagblatt. Maar de man moet sowieso diep in de buidel tasten. Hij moet namelijk opdraaien voor de gerechtskosten, die eveneens ruim 10.000 euro bedragen. Daarnaast moet de dierenmishandelaar 45 euro aan kosten voor zijn hechtenis betalen.