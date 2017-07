“Ik zou alles doen om die vrouw haar benen terug te geven”

GeelHet liefst wil ze in een hoekje ­kruipen en voor altijd verdwijnen. Zo beschaamd is Sonja S. (49, foto rechts). ­Vrijdagavond reed de winkelbediende uit Geel met haar BMW Cabrio tot tweemaal toe in op hetzelfde gezin. Een van haar slachtoffers belandde in een coma. “Ik heb die vrouw haar leven verwoest. Alles zou ik doen om mijn slachtoffer haar benen terug te geven.” Volgens gerechtelijke bronnen had ze twee promille in het bloed en harddrugs genomen.