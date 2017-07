“Sinds mei al 67 ratten gevangen”

LOMMEL“In mei hebben we de eerste rat zien lopen. Vandaag vinden we het vreemd als er een dag voorbijgaat zonder dat we er een vangen.” Bij Eric Van Lersberghe uit Lommel staat de teller sindsdien op 67 gevangen ratten. De Lommelse schepen van Stadswerken Jean Kuyken is zich bewust van het probleem. “Gisteren heb ik Rentokil de opdracht gegeven om deze week nog langs te komen. Het is een overlast die we in Lommel zo snel mogelijk moeten indijken.”