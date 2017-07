Nestor uit Vlaamse beweging Mark Grammens overleden

Mark Grammens, nestor uit de Vlaamse beweging, is maandagmiddag in Liedekerke overleden. Grammens was oud-journalist en publicist. Dat melden de Vlaamsgezinde website Doorbraak.be en Knack.

Mark Grammens is de zoon van taalactivist Flor Grammens. Van 1988 tot 2013 gaf Mark Grammens tweewekelijks het eenmansblad Journaal uit. In 1990 publiceerde Grammens “Gedaan met geven en toegeven” over de communautaire kwesties, waarop Hugo Schiltz reageerde met “Gedaan met zeuren en treuren”.

Grammens werd 84 jaar.