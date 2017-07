Thomas De Gendt beperkt aantal na-Tourcriteriums in functie van de Vuelta

Aalst - Thomas De Gendt zal de komende weken slechts vijf criteriums rijden. “Ik hoop zo frisser aan de start van de Vuelta te komen, mijn volgende grote ronde”, klinkt het bij de Oost-Vlaming.

“Rijk word je niet van die criteriumdans. De belastingen gaan met meer dan de helft van onze gage lopen, maar ik doe dit voor mijn supporters”, stelde Thomas De Gendt voor de aanvang van het eerste na-Tourcriterium in ons land. “Ik heb er een kort nachtje opzitten. Het moet zowat rond half twee geweest zijn toen ik mijn kamer opzocht. Dat is voor mijn normen wel al zeer laat. Je zit immers een maand in een ritme waarin slaap heel belangrijk is en waar er een absolute regelmaat zit in je levenspatroon. Het hotel waarin we vertoefden mocht er best wezen. We zaten dichtbij de Eiffeltoren. Een zicht dat je niet elke dag voor ogen hebt.”

“Met de ploeg hebben we zondagavond lekker gegeten en omstreeks half twee deze middag keerde ik terug naar België”, vervolgde De Gendt. “En nu ben ik dan in Aalst. Ik ben gematigd tevreden over mijn afgelopen Tour. Mijn niveau was dit jaar net dat procentje minder dan in 2016. Ik liep ook nog een polsblessure op en dat speelde mij parten. Ik miste die extra training. Ik heb aanvallend kunnen rijden maar de resultaten bleven uit. Daarom ben ik niet echt honderd procent tevreden.”

“Ik heb ondertussen ook twee dagen extra kunnen nadenken waarom ik de superstrijdlust niet won. Wat Warren Barguil presteert is wel net iets meer. Hij wint twee ritten, pakt de bollentrui en hij rijdt een top tien in het algemeen klassement. Ik moest het hebben van de aanvallen, maar die kon ik niet afwerken. Ik heb die zaak ondertussen al doorgespoeld. Qua criteriums werk ik Aalst, Sint-Niklaas, Ninove, Herentals en Antwerpen af. Vorig jaar reed ik er tien, nu dus de helft minder. Ik hoop zo frisser aan de start van de Vuelta te komen, want dat is mijn volgende grote ronde.”