Toen haar zoon William 13 was,verraste Diana hem met drie supermodellen

“Ik kwam op een avond thuis en wist niet wat ik zag. Bovenaan de trap stonden Cindy Crawford, Naomi Campbell en Christy Turlington. Mijn moeder had ze uitgenodigd. Speciaal voor mij.” Dat zegt kroonprins William vanavond in de openhartige tv-reportage over Lady Di, twintig jaar na haar dood.

William (35) krijgt nog een kleurtje wanneer hij het vertelt. “Ik had de foto’s van die drie supermodellen aan de muur in mijn slaapkamer hangen. Maar plots stonden ze daar voor mij. In levende lijve. Ik begon te stamelen en wist me geen houding te geven.”

Snoep in sok

Diana leerde haar zonen kattenkwaad uithalen. Foto: AFP

William vertelt dat zo’n supermodellen-verrassing typisch was voor mijn moeder. Diana had blijkbaar een zeer “cheeky” gevoel voor humor. “En een enorme voorliefde voor kattenkwaad. Moeder leerde ons dat er niets slecht was aan kattenkwaad, zo lang je maar niet werd gesnapt. Zij leerde ons bijvoorbeeld hoe we de kindermeiden moesten verschalken om toch snoep op onze kamer te krijgen. “Stop het gewoon in je sokken”, leerden we van ons moeder. Maar ze was ook zeer ernstig. Want de dag na de supermodellen nam moeder me mee naar een opvangplaats voor daklozen.”

“Diana Our Mother: Her Life and Legacy” is een zeer openhartige documentaire geworden. Nog het meest tot de verrassing van de makers zelf. In de Britse media vertelt producent Ashley Gething hoe hij en jaar geleden aan Kensington Palace, een van de voornaamste residenties van de Britse Koninklijke familie,de vraag stelde naar samenwerking voor een programma naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het overlijden van prinses Diana.

We doen dit een keer

“Plots kwam er de mededeling dat we op gesprek mochten met William en Harry. De twee broers hadden er met elkaar over gesproken. Ze vonden dit het ideale moment om op tv over hun moeder te praten. Ze willen dit doen omdat er een jonge generatie in Groot-Brittannië is die Diana niet kent. Die niets weet van haar baanbrekend werk rond bewustmaking voor HIV, rond mentale gezondheid en armenzorg.”

Maar gisteren lieten de prinsen duidelijk weten aan de hele Britse pers: “We gaan dit eenmaal doen en daarna nooit meer.”

Op reis met Dodi

Diana op de koninklijke jacht, samen met prins Harry. Foto: AFP

Misschien net omdat het eenmalig is, zijn de prinsen zeer open. Zo vertellen ze voor het eerst over de relatie tussen hun moeder en haar vriend Dodi Al-Fayed - met wie ze samen is verongelukt in Parijs. De prinsen zijn eenmaal lang samengeweest met hun moeder en Dodi. Dat was in een vakantieverblijf van Dodi in het zuiden van Frankrijk.

Maar na die twee weken moesten de twee broertjes terug naar Kensington Palace. Hun moeder ging met Dodi varen op de Middellandse Zee. Daarna namen ze nog wat vakantie op een Grieks eiland. Dan trok Diana naar Bosnië voor een campagne tegen landmijnen.

Vaak bellen

“Na de scheiding van onze ouders “voyageerden” wij constant over en weer tussen de twee”, vertelt William. “En dan belde de ouder bij wie we niet waren, zeer vaak. Wij hadden het gevoel dat we te weinig bij zowel onze vader als onze moeder waren.”

Vanavond om 22 uur zendt ITV de Diana-documentaire uit. “Ik heb verschillende keren zitten wenen”, zei Harry tegen de makers nadat hij in première de documentaire zag.