De politie weet nog niet wat zich precies in het huis in Nederlands Limburg heeft afgespeeld.

Ook de identiteit van de doden is niet bekend.

Volgens de regionale krant Dagblad De Limburger kwam er rond 10.10 uur een melding binnen bij de hulpdiensten van een ernstige burenruzie in een appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan. Het gaat luidens de politie om hetzelfde adres, maar het is het nog niet bekend of er een verband is.

(belga)