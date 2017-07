Handmassage om te slagen in tweede zit

Hasselt - De tweede zit is nooit simpel, zeker niet als de temperaturen oplopen en de eerste zit al geen pretje was om zo goed mogelijk door te komen. Daarom slaat de PXL Hogeschool de handen in elkaar met het ziekenfonds De Voorzorg om de studenten een extra hart onder de riem te steken en hen zo relaxed mogelijk aan de herexamens te laten beginnen. Ze stellen daarbij niet alleen hun bibliotheek open om samen te studeren, maar organiseren ook speciale relaxatiecursussen.

“We willen studenten met herexamens aanmoedigen om hun tweede zit optimaal te benutten. Het is heel belangrijk om elke examenkans te grijpen, want wie niet deelneemt aan de tweede zittijd vertraagt zijn of haar studies en verliest leerkrediet. Blokken tijdens de zomermaanden is niet evident, maar door onze bibliotheken open te stellen, begeleiding te voorzien en voor ontspanningsfaciliteiten te zorgen, willen we met de PXL en De Voorzorg een aangenaam studieklimaat aanbieden aan deze studenten”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van de Hogeschool PXL.

“Iedereen heeft talenten en verdient een tweede kans. Als ziekenfonds weten we dat de tweede zit een moeilijke periode is voor jongeren, die zich opnieuw moeten opladen om hartje zomer terug achter de boeken te kruipen. Daarom slaan we de handen in elkaar met de hogeschool om deze jongeren een hart onder de riem te steken met een gezond ontspanningsaanbod. Zo willen we de herkansers voorzien van de nodige ontspanning, zodat er daarna terug met een fris hoofd gestudeerd kan worden”, voegt Tony Coonen, federaal secretaris van De Voorzorg, toe.

Naast het openstellen van de bibliotheek zal er ook een summercoach aanwezig zijn waarbij de studenten terecht kunnen voor studiebegeleiding en zijn er summerbuddy’s voorzien: medestudenten die vakinhoudelijke begeleiding geven. Studenten die liever thuis studeren kunnen chatten met de coach.

Wanneer: van 3 juli tot en met 8 september, elke weekdag van 9u tot 20u, uitgezonderd van 17 tot 21 juli.

Waar: Bibliotheek Hogeschool PXL, gebouw A, Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt.

Het volledige programma kan je raadplegen op www.pxl.be/summercoach.