Pieter Timmers kansloos uitgeschakeld in reeksen 200 meter op WK na“klop van de hamer”

Pieter Timmers is op het WK in Budapest (groot bad) kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter vrije slag . Met een tijd van 1:48:13 bleef hij meer dan een seconde boven zijn persoonlijk record.

In de achtste en laatste reeks van de 200 meter vrije slag kwam Pieter Timmers onder meer uit tegen Olympisch kampioen Sun Yang, die de snelste tijd zwom. In baan acht lag Timmers al vroeg op achterstand. Timmers maakte de laatste 100 meter wel een inhaalbeweging, maar uiteindelijk kon de Limburger nooit aanspraak maken op kwalificatie voor de halve finale. Met een tijd van 1:48:13 bleef hij meer dan een seconde boven zijn persoonlijk record en eindigde hij op een achtste plaats in zijn reeks. Zo kon Timmers zich niet bij de snelste zestien zwemmers scharen die naar de halve finale mogen. Timmers eindigde uiteindelijk met de 31ste tijd.

Geen paniek

Toch was Timmers niet uit zijn lood geslagen omdat deze 200 meter puur in functie stond van de 100 meter vrije slag. Daar wil de viceolympisch kampioen van Rio woensdag scoren. “Het was de bedoeling om de 200 meter crawl puur op gevoel te zwemmen en op die manier het nodige wedstrijdritme op te doen voor de 100 meter van woensdag”, analyseerde Pieter Timmers maandag na afloop van zijn reeks.

“Tot aan de 150 meter liep het echt naar mijn zin. Maar toen ik in de laatste 50 nog eens wilde doortrekken, kreeg ik precies een klop van de hamer”, legde de Limburger uit. “Hoewel ik op een iets snellere tijd had gehoopt, is er geen enkele reden om te panikeren. Het is goed dat ik nog een keer een race heb kunnen afwerken. Alle trainingen van de laatste maanden stonden in het teken van de 100 meter crawl en dus blijf ik er heel relax bij.”

De reeksen van de 100 meter vrije slag staan woensdagochtend op het programma. Timmers kroonde zich vorige zomer in Rio de Janeiro tot viceolympisch kampioen op het koningsnummer.