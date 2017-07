VIDEO. Chris Froome helpt superfan met prachtig huwelijksaanzoek

Niets was Chris Froome gisteren te veel. Hij won niet alleen de Tour de France, maar hielp een man ook het ultieme huwelijksaanzoek in elkaar te knutselen.

De superfan kon de wielrenner overtuigen om mee te werken aan zijn huwelijkscomplot. Zijn vriendin, al door het dolle heen dat ze Froome zou ontmoeten, had dan ook niets in de gaten toen de wielrenner plots op haar en haar vriend afstapten. Pas toen Froome haar vriend een juwelendoosje overhandigde, begon het te vrouw te dagen dat er meer aan de hand was. Meteen daarop knielde haar vriend neer, terwijl Froome vrolijk toekeek, samen met tientallen andere fans en journalisten. Klein detail: de vrouw zei overtuigend ja!

Chris Froome helps a fan propose to his girlfriend... pic.twitter.com/s4KiMiJnGe — Orla Chennaoui (@SkyOrla) July 23, 2017