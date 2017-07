David Goffin wint een plaats op ranking, nu dertiende

Brussel - David Goffin schuift maandag een plaatsje op in de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. Hij staat dertiende.

Goffin was afgelopen week aan de slag op het graveltoernooi in het Kroatische Umag, waar hij de kwartfinales haalde. Belgiës nummer 1 maakte er zijn comeback nadat hij begin juni een enkelblessure opliep tijdens Roland Garros.

Deze week is de 26-jarige Goffin het topreekshoofd op het graveltoernooi in het Zwitserse Gstaad.

De Luikenaar profiteert op de ranking van het verlies van de Fransman Gael Monfils, die van 13 naar 16 tuimelt.

Steve Darcis (52e, +1) en Ruben Bemelmans (93e, +3) blijven de twee andere Belgen in de top honderd. Lager op de ranking volgen Arthur De Greef (116e, -1), Joris De Loore (199, +5) en Kimmer Coppejans (271e, -81).

Helemaal bovenaan de ranglijst zijn er geen wijzigingen in de top tien. De Schot Andy Murray behoudt de leiding voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer. De Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Stan Wawrinka maken de top vijf vol.

De Amerikaan John Isner wint door zijn toernooizege in Newport een plaats en is twintigste. De Spanjaard David Ferrer, die voor de derde keer de beste was in het Zweedse Bastad, wipt van 46 naar 33. De Rus Andrey Rublev, pas 19, veroverde in Umag zijn eerste ATP-toernooizege en klimt maandag 25 plaatsen naar positie 49.

De ATP-ranking op maandag 24 juli (tussen haakjes de ranking op 17 juli):

1. (1) Andy Murray (GBr) 7750 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7465

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6545

4. (4) Novak Djokovic (Ser) 6325

5. (5) Stan Wawrinka (Zwi) 6140

6. (6) Marin Cilic (Kro) 5075

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 4030

8. (8) Kei Nishikori (Jap) 3740

9. (9) Milos Raonic (Can) 3310

10.(10) Grigor Dimitrov (Bul) 3160

11.(11) Alexander Zverev (Dui) 3070

12.(12) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2805

++ 13.(14) David Goffin (BEL) 2605

14.(15) Tomas Berdych (Tsj) 2570

15.(16) Pablo Carreno Busta (Spa) 2350

16.(13) Gaël Monfils (Fra) 2275

17.(18) Lucas Pouille (Fra) 2255

18.(19) Roberto Bautista Agut (Spa) 2245

19.(17) Jack Sock (VSt) 2245

20.(21) John Isner (VSt) 2045

...

52.(53) Steve Darcis (Bel) 866

93.(96) Ruben Bemelmans (Bel) 563

116.(115) Arthur De Greef (Bel) 479

199.(204) Joris De Loore (Bel) 266

271.(190) Kimmer Coppejans (Bel) 189

277.(280) Yannik Reuter (Bel) 184

288.(282) Yannick Mertens (Bel) 176