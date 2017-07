IMF positiever over economische groei eurozone

De wereldwijde economische groei zal dit jaar en in 2018 licht aantrekken. De eurozone zou het beter doen dan verwacht, terwijl de groei in de Verenigde Staten lager zou uitvallen dan eerder voorspeld. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

“De herneming van de economische groei op wereldschaal blijft op het pad dat in april werd uitgezet: de globale productie zou met 3,5 procent groeien in 2017 en met 3,6 procent in 2018”, schrijft het IMF in een update van zijn “World Economic Outlook”. Vorig jaar bedroeg de wereldwijde economische groei 3,2 procent.

Goed nieuws is er voor de eurozone. Het IMF is positiever gestemd dan in april en krikte de groeiprognoses op tot 1,9 procent dit jaar en 1,7 procent in 2018. “Positieve verrassingen in de activiteiten eind 2016 en begin 2017 wijzen op een stevig momentum”, schrijft het IMF.

Binnen de eurozone zouden vooral Spanje en Italië beter presteren dan tot nu toe gedacht, en ook de vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk werden licht verbeterd.

De verwachte groei in de Verenigde Staten werd daarentegen verlaagd, tot 2,1 procent in zowel 2018 als 2018. In april was er nog sprake van respectievelijk 2,3 en 2,5 procent. Het IMF verwacht dat het budgettaire beleid van president Donald Trump “minder expansief zal zijn dan verwacht”. De regering-Trump mikt op een economische groei van 3 procent.

De voorspellingen voor China en Japan werden naar boven bijgesteld, waarbij de Chinese economie met ongeveer 6,5 procent zou groeien in 2017 en 2018.

De groei in het Midden-Oosten zou, na een 2016 van 5 procent groei, dit jaar zo goed als halveren. De economie van Saoedi-Arabië, de grootste uitvoerder van ruwe olie, zou dit jaar nagenoeg stilvallen. In 2018 zouden de landen in het Midden-Oosten het weer iets beter moeten doen. De olie-uitvoerende landen hebben honderden miljarden dollars verloren sinds de ineenstorting van de olieprijzen vanaf midden 2014.

(belga)