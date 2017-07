Vrouw zoekt meisje dat haar hielp nadat ze gevallen was met de fiets

Toen een vrouw uit Antwerpen begin juli ten val was gekomen met haar fiets, schoot een meisje meteen te hulp. Zo zette ze de fiets aan de kant en belde ze de hulpdiensten op. Nu de dame aan de betere hand is, is ze op zoek naar het meisje om haar te bedanken.

“Op 6 juli ben ik met de fiets gevallen in de Lange Leemstraat”, schreef Anita Janssens zaterdag op Facebook. “Een vriendelijk meisje heeft me toen geholpen, de ambulance gebeld en mijn fiets aan de kant gezet. Nu vind ik vandaag een briefje in mijn fietstas... Wat lief! Ik heb geen verdere gegevens van Myrthe dus probeer ik haar langs deze weg nog eens van harte te bedanken voor haar hulp die dag! De wereld wordt mooier door mensen zoals Myrthe.”

Bij haar bericht plaatste de vrouw nog een foto van het handgeschreven briefje. “Lieve mevrouw. Ik hoop dat alles is meegevallen en dat u niet te veel pijn heeft en dat er niks ernstigs aan de hand is. Het beste en veel beterschap! Liefs Myrthe”, staat daarop te lezen.

De post is sinds zaterdag al bijna 5.000 keer gedeeld.