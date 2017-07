Burgemeester De Wever boos op justitieminister Geens, maar die kaatst de bal terug

Voor Antwerps burgemeester Bart De Wever is de maat vol. Hij is het moe dat justitieminister Koen Geens amper middelen vrijmaakt voor Antwerpen, waardoor agenten van de lokale politie het werk van justitie moeten overnemen. “Het is al jaren een grote ergernis van mij dat de minister van Justitie heel weinig investeert in de veiligheid van de Antwerpse justitiepaleizen en de gevangenen die daar worden binnengebracht”, klaagde De Wever voor de ATV-camera. Minister Koen Geens wijst burgemeester De Wever indirect aan als verantwoordelijke van de huidige spanningen.

Al in 2006 waren er 77 personeelsleden van justitie beloofd aan onze stad, maar in de praktijk bleef het bij 36. Daar waren er vorige week maar vier van op post. En op die manier raakt de lokale politie overwerkt, en kan de veiligheid in de gerechtsgebouwen niet langer verzekerd worden, aldus De Wever.

Afgelopen week ontsnapten nog twee gedetineerden toen ze werden overgebracht naar het Hof van Beroep. Door een gebrek aan veiligheidspersoneel diende de lokale politie in te springen voor het transport. “Die lokale politie doet op dit moment in feite echt alles”, meent De Wever, die stelt dat Brussel wél geld krijgt van de minister en Antwerpen niet. “Die ontsnappingszaak van vorige week heeft bij mij een draadje doen knappen. […] Dat was een absoluut dieptepunt. […] Tot nu toe hebben we niet anders gekregen dan beloftes.”

Beveiliging transport

Minister Koen Geens is niet onder de indruk van de kritiek van De Wever en schuift de verantwoordelijkheid door naar de lokale politie, waar De Wever als burgemeester aan het hoofd staat. “Deze aangelegenheid valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Sedert 2003 ondersteunt een Veiligheidskorps van agenten van Justitie de politie in de uitvoering van deze taken. Dit korps is onbewapend, en de vraag of een transport voldoende is beveiligd, moet worden beoordeeld door de politie.” Dat zegt minister van Justitie Koen Geens zondagavond in een reactie op de verklaringen van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever over het transport van gevangenen in Antwerpen.

De minister wijst er nog op dat de samenwerking tussen de lokale politie en het Veiligheidskorps traditioneel zeer goed verliep in Antwerpen. “Slechts de laatste maanden kwam er tijdelijk een kink in de kabel door absenteïsme dat onder andere werd veroorzaakt door tuchtonderzoeken, en door een hogere inzet van de lokale politie voor doeleinden van terreurbestrijding, ook nationaal. In juni werden nog twee mensen toegevoegd aan het Antwerpse Veiligheidskorps.”

Overleg

Volgens minister Geens had de ontsnapping van vorige donderdag geen uitstaans met de personeelsbezetting die dag. “Er waren elf leden van het Veiligheidskorps aanwezig, wat in de vakantieperiode normaal is.”

De minister wil graag opnieuw in overleg met de Antwerpse burgemeester en de minister van Binnenlandse Zaken de verzekering van de justitiële veiligheid in de nabije toekomst bespreken.