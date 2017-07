Opnieuw zware aanslag: “minstens 24 doden en 42 gewonden”

Bij de aanslag met een bomauto van maandagochtend in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn 24 doden en 42 gewonden gevallen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanslag vond plaats in een overwegend sjiitische wijk in het westen van de stad.

“Vierentwintig mensen zijn gedood en er zijn 42 gewonden bij de aanslag van deze ochtend in Kaboel. Een bomauto is ingereden op een bus die werknemers vervoerde van het ministerie van Mijnbouw”, aldus woordvoerder van het ministerie Najib Danish. Ook de bestuurder van de wagen kwam om het leven. Drie voertuigen en vijftien winkels werden vernield door de ontploffing, aldus Danish nog.

De aanslag, die plaatsvond in de buurt van de woning van de rechterhand van premier Abdullah Abdullah, werd nog niet opgeëist. Mohammad Mohaqiq zelf raakte niet gewond.

Het ging al om de tiende aanslag in Kaboel sinds het begin van het jaar. Het is maandag/vandaag bovendien precies een jaar geleden dat bij een aanslag van terreurgroep IS 80 mensen om het leven kwamen in Kaboel.

(belga)