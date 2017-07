Scoutsgroep van verdronken jongen zet kamp in Bullange stop

Büllingen/Bullange / Manderfeld / Rocherath - De Izegemse scoutsgroep waar de verdronken jongen Sebastiaan toe behoorde, keert maandag terug uit Bullange. Dat bevestigt de burgemeester van het dorp. De jongeren zouden er normaal nog tot 29 juli verblijven, maar beslisten om het kamp vroeger stop te zetten.

Het lichaam van de 15-jarige Sebastiaan, die aan autisme leed, werd zondagmiddag teruggevonden in het meer van Bütgenbach. Hij was er zaterdagnamiddag verdwenen toen hij er met zijn scoutsgroep aan het zwemmen was.

De Izegemse scouts zou normaal nog tot 29 juli in Bullange verblijven, maar beslisten na de dood van de jongen om vroeger naar huis te keren.

